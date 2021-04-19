Аталанта прибила Ювентус в очному протистоянні конкурентів за топ-4 Серії А. Маліновський став героєм, хоча й не потрапив до стартового складу.

Аталанта зробила гігантський крок назустріч ЛЧ, мінімально перегравши Ювентус. Долю не надто привабливої зустрічі у Бергамо вирішив фірмовий постріл нашого Руслана Маліновського, якому допоміг рикошет від Алекса Сандро. Українець продовжив свою феноменальну серію (1 гол, 4 асисти у 3-х турах), прибивши чемпіона без травмованого Кріштіану. Йому вистачило 18-ти завершальних хвилин, аби "поставити на вуха" усю Ломбардію.

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За відведений Гасперіні час вихованець Шахтаря запам'ятався стовідсотковою точністю передач (9 з 9-ти) та двома потужними ударами лівою. Звісно, не обійшлося без маленьких огріхів, Маліновський не завжди встигав за суперниками, здійснив кілька невимушених фолів і швидко сів на жовту, але кого це зараз хвилює? Італійська преса зосереджується, передусім, на результативній дії з сенсаційною розв'язкою: "Богиня – в раю, Юве – в пеклі".

"Щенсни впорався з ракетою Малиновського зі штрафного, перевівши сферу на кутовий. Проте напруга біля воріт туринського клубу не знизилась. Українець вдруге розрядив гармату, цього разу – летально. Польський кіпер не мав шансів, Сандро повністю змінив напрямок польоту м'яча. Ювентус, наче той валун, розвалився на дрібненькі шматочки після падіння з високої скелі. Маліновський наближає Аталанту до третьої поспіль ЛЧ, а хворобливим "зебрам" доведеться побороти власні страхи у 7-ми останніх турах,", – пише Corriere dello Sport.

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Щоправда, можлива відставка 41-річного фахівця наразі не розглядається босами туринців. Керівництво Юве начебто вважає, що поразка у Бергамо – більше нещасний випадок, ніж закономірність. Тобто, Андреа навряд чи піде принизливим шляхом Моурінью, якому навіть не дозволили завершити сезон. Ба більше, чемпіон світу з 2006-го гарантовано збереже посаду, якщо команда фінішує у топ-4. В іншому разі – неминуче звільнення.

La Gazzetta dello Sport знаходить несподіване пояснення фінальному "вибуху" Руслана. Схоже, кілька жорстких вказівок від Гасперіні виявились хорошою "вакциною" для метушливого хавбека: "Маліновський погано увійшов у гру. Було чутно, як тренер лається у його бік. Через дві хвилини він прокинувся і стер сумні нулі пацифізму. Щенсни перевтілився у бетмена, аби парирувати удар зі штрафного, хоча фатальна інтервенція Сандро звела нанівець усі зусилля поляка". Топова спортивна газета Апеннін поставила українцеві найвищі 7 балів, стільки ж отримали ще двоє представників "Богині" – Фройлер та Джімшиті, що провели на полі 90 з лишком хвилин. Титул MVP, звісно ж, дістався лідеру збірної України. "Найкращий", – підсумовує видання.

Опинившись на лаві запасних через традиційну зміну формації хитромудрим Гасперіні, наш півзахисник відразу кинувся доводити помилковість цього рішення... але трохи переборщив. Фоли та попередження – усе, чим запам'ятався Руслан до забитого м'яча. Зрештою Calcio d'Angolo немовби попереджає, що досягнення Маліновського не варто переоцінювати: "За незначної кількості справді якісних матчів українець вкотре виявився найкориснішим. Він довго запрягав. Ситуацію врятувала божевільна ліва нога з рикошетом від Сандро".

Попри деякий скептицизм щодо гри 27-річного футболіста, популярний ресурс не поскупився на гарну оцінку – 7.5. До цієї позначки не дотягнувся жоден інший гравець Аталанти, крім головного тренера. Ба більше, оглядач видання Антоніо Пікколо визнає, що тактика досвідченого алленаторе працювала лише частково до виходу Маліновського. Адже саме йому належать дебютні влучання у рамку воріт "б'янконері". За весь перший тайм бергамаски пробивали 6 разів, і щоразу мимо.

Fantamagazine погоджується, що Руслан вийшов на поле не з тієї ноги, тому Гасперіні довелося втрутитись: "Він помітно нервував та отримав швидке попередження. Тренер дорікнув йому кілька разів. Утім, володіючи настільки класним ударом з лівої, Маліновський все одно став героєм. Партнери шукали українця на останніх хвилинах, аби той міг використати свій найбільший козир. Не без допомоги Алекса Сандро, він вирвав перемогу для Аталанти". Колишній хавбек бельгійського Генка – абсолютно найкращий гравець матчу за версією спеціалізованого порталу – 7.

Схожий аналіз пропонує Sportmediaset: "У перші хвилини він нагадував чужака, що неабияк дратує Гасперіні. Проте Маліновський виправився завдяки подвійному фокусу: розкішне виконання стандарту і той самий результативний постріл з-за меж штрафного, коли дотик Сандро спантеличив польського кіпера". Звісно, що Руслану не знайшлося рівних у складах обох команд – 7 балів. "Маліновський впорався з викликом ЛЧ", – підводить приємну риску автор матеріалу Енцо Палладіні.

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