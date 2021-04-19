58-летний португалец покидает пост главного тренера "шпор", сообщает официальный сайт клуба.

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Вместе с Моуринью коллектив покидает и его тренерский штаб. Причины такого решения не сообщаются. Известно лишь, что сегодня, 19 апреля, тренировку с главной командой проведет Райан Мейсон. К слову, среди претендентов на место Жозе ранее назывались Юлиан Нагельсманн из РБ Лейпциг и Стивен Джеррард из Рейнджерс.

Заметим, "Особенный" присоединился к Тоттенхэму в ноябре 2019-го. Под его руководством коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, уступив Динамо Загреб. После 32-х туров нынешней кампании АПЛ "шпоры" идут седьмыми.

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The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

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