Моуринью официально уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Жозе Моуринью остался без работы. Тоттенхэм указал на дверь специалисту.
58-летний португалец покидает пост главного тренера "шпор", сообщает официальный сайт клуба.
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Вместе с Моуринью коллектив покидает и его тренерский штаб. Причины такого решения не сообщаются. Известно лишь, что сегодня, 19 апреля, тренировку с главной командой проведет Райан Мейсон. К слову, среди претендентов на место Жозе ранее назывались Юлиан Нагельсманн из РБ Лейпциг и Стивен Джеррард из Рейнджерс.
Заметим, "Особенный" присоединился к Тоттенхэму в ноябре 2019-го. Под его руководством коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, уступив Динамо Загреб. После 32-х туров нынешней кампании АПЛ "шпоры" идут седьмыми.
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