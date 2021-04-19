Футбольна Європа палає через створення Суперліги. "Футбол 24" у спробах відволіктись резюмує вікенд у топ-лігах, які незабаром можуть втратити своїх флагманів.

Маліновський – герой італійського вікенду

Так, перебільшуємо, однак маємо право – українець забив єдиний гол у центральному матчі туру. Курйозний гол, не обійшлося без везіння, але кого це цікавить? Руслан шокував слабкий Ювентус, принісши Аталанті першу перемогу над "б'янконері" за 20 років. Битва за третє місце Серії А не подарувала глядачам видовища та якісного футболу. Багато помилок, мало моментів – відчувалася відсутність Роналду, без якого Юве не виграв жодного матчу в цьому чемпіонаті.

Маліновський фірмовою гарматою приголомшив Ювентус, зірвав 20-річні чари та затягнув Аталанту в топ-3 Серії А

Ювентус, мабуть, вже з головою поринув у Суперлігу та не сильно хвилюється за потрапляння в Лігу чемпіонів. Місце туринців в топ-4 реально під загрозою. Наполі завдяки курйозу Хандановіча перервав 11-матчеву переможну серію Інтера (за майбутніх чемпіонів, які цілком вдовольнилися нічиєю, відповів Еріксен) та впритул наблизився до Юве.

Лаціо також продовжив тріумфальну ходу, прибивши в ефектному поєдинку Беневенто. На тижні – дуже важлива зустріч "орлів" з Наполі, яка визначить, хто зазіхне на позиції Ювентуса. І тільки Рома капітулювала. Паулу Фонсека програв Торіно і відчутно відстав від конкурентів. Все дуже погано, римлянам вже навіть проти середняків важко.

Найбільше емоцій подарували аутсайдери Серії А. Кальярі та Парма зійшлися в матчі за життя. Пармезанці вели в рахунку аж до 90-ї хвилини, після чого пережили катастрофу – суперник двічі забив у компенсований час. Кальярі вирвав перемогу та зробив важливий крок до порятунку. Заповітне 17-те місце ще на відстані п'яти очок, однак надії у сардинців є. На відміну від Парми, яка тепер точно опускається в Серію Б.

Флік піде з чемпіонством, Гладбах вступив у "брудну" гру

У Німеччині бомба вибухнула ще до новин про Суперлігу. Тренер-тріумфатор Гансі Флік повідомив про бажання покинути Баварію в кінці сезону. Головний матч туру між мюнхенцями та третім нині Вольфсбургом миттю відійшов далеко на задній план. А дарма, було цікаво. Баварія потужно розпочала – роль травмованого Лєвандовскі приміряв Мусіала, оформивши дубль. Однак по перерві "вовки" повернулися в гру та були близькими до камбеку.

Баварія перемогла та відновила гандикап перед Лейпцигом до 7 очок. Інтрига, яка зажевріла минулого тижня, знову затухла. Юліан Нагельсманн не зумів обіграти свій колишній клуб – Хоффенхайм добре стримав "биків", хоч і не обійшлося без везіння. РБ забив єдиний гол на 6-й компенсованій хвилині, але Поульсен зробив це з допомогою руки. VAR відновив справедливість і вручив Баварії енний титул.

Тренерське божевілля в Бундеслізі триває. Гладбах поплив після новин про Марко Розе, а тепер сам використав брудний прийом і оголосив про підписання Аді Хюттера перед очним матчем з його Айнтрахтом. Франкфурт згорів 0:4, не впоравшись зі стандартами Хоффманна. Виграє від цього всього Дортмунд, який вже в 4 очках від топ-4. Жовто-чорна Борусія цього вікенду в класній ретро-формі розгромила Вердер – у Холанда дубль.

У зоні вильоту також цікаво. Шальке ганебно влетів Фрайбургу і перебуває за крок від офіційного вильоту. За "кнаппен", скоріш за все, полетить Кельн, якому не допомогла зміна тренера. Фрідгельм Функель не дав команді нового імпульсу, натомість потрапив у скандал. Досвідчений коуч завуальовано сказав, що важко протистояти швидким темношкірим футболістам. Його зразу ж звинуватили в расизмі щодо Бейлі та Діабі, які суботнього вечора рознесли Кельн.

Атлетіко відривається, Куртуа рятує Реал, Мессі бере трофей

Атлетіко вперше за місяць відсвяткував успіх і відновив перевагу над конкурентами на чолі Ла Ліги. Підопічні Дієго Сімеоне розгромили Ейбар, показавши, що вміють забивати багато. Феєрили Карраско, Корреа та Льоренте. Надії на чемпіонство ще живі. Попереду в "матрацників" легкий календар, в якому виділяється лише гра з Барселоною. Від неї все залежатиме.

Реал спіткнувся. Точніше – Реал-2 спіткнувся. Побитий травмами Мадрид потребував перепочинку після великих успіхів у ЛЧ і в Класіко. Тому проти Хетафе вийшов другий склад на чолі з Модрічем і Куртуа. Хорват не витягнув на собі атаку ("вершкові" не створили жодного стовідсоткового моменту), а от бельгієць витягнув на собі оборону (6 сейвів). Реал відскочив на 0:0, а ми отримали чергове пояснення, чому Лунін безпросвітно сидить в запасі. Куртуа – гарантія очок.

Барселона відволіклась на Кубок Іспанії і виграла його. Атлетік довго стримував каталонців, але в останні пів години розвалився – 80% володіння зрештою принесли Барсі результат. Мессі оформив дубль, де Йонг також виступив розкішно, а Рональд Куман здобув перший трофей на чолі "блаугранас". Більбао ж пережив справжній кошмар, програвши другий фінал Копа дель Рей за два тижні.

Барселона виграла Кубок Іспанії, знищивши Атлетік: "блаугранас" готові до чемпіонства, нові рекорди Мессі, де Йонг – MVP

Севілья скористалася всім цим і наблизилася до грандів у турнірній таблиці. Після перемоги над Реал Сосьєдадом андалусійців від другого місця відділяє одна звитяга. Є шанс вже зараз залишити Реал і Барсу позаду, не чекаючи їхньої втечі до Суперліги.

Полетіла голова Моурінью, а Тухелю немає рівних

На Туманному Альбіоні визначили фіналістів Кубка Англії. Головний підсумок – Манчестер Сіті не оформить квадрупл. Пеп Гвардіола виграв АПЛ, подолав прокляття 1/4 Ліги чемпіонів і вийшов у фінал Кубка Ліги, де зіграє проти обезголовленого Тоттенхема. Однак боротьбу за четвертий трофей "містяни" припинили – нездоланним виявився Челсі. Можливо, не вистачило Зінченка, який опинився в запасі. А Томас Тухель виправдовує своє призначення – 6 перемог в топ-матчах без жодного пропущеного. У фіналі "сині" зустрінуться з Лестером, який мінімально переграв Саутгемптон.

Манчестер Юнайтед фінішує другим. Конкуренти відстали вже на 10 очок, а команда Уле Гуннара Сульшера місяць штампує перемоги. Ударний виступ Грінвуда та Рашфорда забезпечив успіх проти Бернлі. "Дияволи" впоралися з не таким простим завданням, як може здатися – Бернлі 5 років не знав гіркоти поразок на Олд Траффорд.

Останнім акордом Жозе Моурінью в Тоттенхемі стала нічия з Евертоном. Сьогодні прогриміла відставка португальця. Ганебний виліт з Ліги Європи від Загреба, середина таблиці АПЛ – таке рішення "шпор" назрівало. На Гудісон Парк обидва голи Кейна стали наслідком клоунських помилок оборони господарів, сама ж атака Моурінью небагато на що здатна. Карло Анчелотті теж провокує запитання – безвиграшна серія Евертона досягла 5 турів.

Вест Хем ускладнив собі життя поразкою від Ньюкасла. Цього разу Лінгард не спромігся компенсувати фейли оборони. 10 пропущених за 4 тури – це статистика не для Ліги чемпіонів. Партнери Ярмоленка (Андрій вперше після травми потрапив у заявку) тримаються в топ-4, але навряд чи відіб'ються від зазіхань Челсі та Ліверпуля.

Мбаппе і Ко не пробачають Ліллю осічку

ПСЖ рветься на вершину Ліги 1 (лише мінус один від Лілля). У суботу парижани вирвали емоційну перемогу над Сент-Етьєном. 78 хвилин трималися нулі, а потім команди вибухнули – до фінального свистка влетіло 5 м'ячів. Вирішальний гол на останніх секундах заштовхав Ікарді, а першу скрипку грав Мбаппе (у нього дубль).

Монако та Ліон не здаються – обіграні Бордо та Нант відповідно. Монегаски програють ПСЖ одне очко, "ткачі" – два. Все дуже гаряче. Підвів тільки Лілль. Лідер французької першості взагалі був близький до поразки. Нічию з Монпельє вдалося врятувати лише наприкінці зустрічі – зате гол в Араужо вийшов шикарний.