За два дня до закрытия трансферного окна Руслан Малиновский все еще может покинуть Аталанту. Французский Марсель, летом подписавший целую команду (11 новых футболистов), хочет успеть оформить переход украинца.

"Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским", – Гасперини загадочно прокомментировал будущее украинца

Провансальцы планируют избавиться от нескольких ненужных тренеру игроков (среди них, в частности, Жордан Амави, Дуе Чалета-Цар, Бамба Дьенг), а за полученные средства попытаются завершить трансфер Руслана Малиновского. Об этом сообщает L'Equipe.

Правда, пока неизвестно, согласится ли Аталанта отпустить своего игрока, контракт которого истекает летом следующего года. Бергамаски ранее подняли цену за Малиновского до фантастических 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник сборной Украины согласился перейти в Марсель, но клубы не могли договориться об условиях трансфера. Также на Руслана претендует Тоттенхэм, а еще появлялась информация об интересе Ноттингем Форест и Веста Хэма (последний, правда, уже подписал Лукаса Пакета).

После 4-х туров Марсель занимает второе место в чемпионате Франции, уступая ПСЖ только по разнице голов (у обеих команд, как и у Ланса, по 10 очков).