Полузащитник Аталанты и сборной Украины готов продолжить карьеру в чемпионате Франции. Правда, говорить о переходе Малиновского как о свершившимся факте пока рано.

Ранее 29-летний Малиновский считал приоритетным вариантом переход в Тоттенхэм. Но английский клуб хочет арендовать украинца с правом выкупа, что категорически не устраивает Аталанту, которая ищет новый клуб для хавбека из-за его конфликта с Гасперини. Теперь же Руслан выразил готовность присоединиться к Марселю, сообщает Foot Mercato.

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Но в то же время французское СМИ указывает, что шансов на переход пока не так много. Прежде всего, из-за Аталанты, которая объявила поразительную цену в 40 миллионов евро (контракт Малиновского с бергамасками через год подходит к концу). Ни на какие уступки итальянский клуб идти не собирается.

Частью сделки мог стать Дженгиз Ундер, но вингер не собирается переходить в Аталанту. Турок вообще не хочет покидать Марсель, хоть и не входит в планы главного тренера. Хавьер Рибальта и Пабло Лонгория – технический директор и президент Марселя соответственно – ищут варианты выхода из ситуации. Руководство провансальцев хочет Малиновского, Руслан якобы не прочь переехать в Марсель, но из-за финансовых аппетитов Аталанты до завершения перехода еще очень далеко.

За три сезона в Бергамо Малиновский сыграл 130 матчей, забил 30 голов и отдал 27 ассистов. Кроме Марселя с Тоттенхэмом, интерес к украинцу проявляли Вест Хэм, Ньюкасл и Ноттингем Форест.

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