"Будущее Малиновского и Иличича? Ничего не знаю, увидим в среду. Я знаю, что нужно этой команде, но я не знаю, возможно ли это реализовать. На все осталось всего 4 дня.

За последние 10 дней приехали три новых игрока. Рынок еще не закрыт. Есть время до 31 августа. Я сообщил клубу свои пожелания. Надеюсь, их реализуют", – цитирует Гасперини Sos Fanta.

Конте хочет подписать Малиновского – Тоттенхэм уже подготовил деньги на трансфер

Эпопея с трансфером Малиновского длится уже несколько недель. Аталанта якобы готова отпустить хавбека. Главными претендентами на украинца остаются Марсель и Тоттенхэм.

Заметим, что контракт Руслана с бергамасками действует до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Серии А украинец сыграл в трех матчах – забил гол и отдал результативную передачу.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя