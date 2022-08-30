За два дні до закриття трансферного вікна Руслан Маліновський все ще може покинути Аталанту. Французький Марсель, який влітку підписав цілу команду (11 нових футболістів), хоче встигнути оформити перехід українця.

"Я знаю, що треба команді, але не знаю, що буде з Маліновським", – Гасперіні загадково прокоментував майбутнє українця

Провансальці планують позбутися кількох непотрібних тренеру гравців (серед них, зокрема, Жордан Амаві, Дуе Чалета-Цар, Бамба Дьєнг), а за отримані кошти спробують завершити трансфер Руслана Маліновського. Про це повідомляє L'Equipe.

Щоправда, поки невідомо, чи Аталанта таки погодиться відпустити свого гравця, контракт якого завершується влітку наступного року. Бергамаски раніше підняли ціну за Маліновського до фантастичних 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що 29-річний півзахисник збірної України погодився перейти в Марсель, але клуби не могли домовитися щодо умов трансферу. Також на Руслана претендує Тоттенхем, а ще з'являлася інформація про інтерес Ноттінгем Форест і Вест Хема (останній, щоправда, вже підписав Лукаса Пакета).

Після 4-х турів Марсель посідає друге місце в чемпіонаті Франції, поступаючись ПСЖ лише за різницею голів (у обох команд, як і в Ланса, по 10 очок).