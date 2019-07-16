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Малиновский – о переходе в Аталанту: Это шаг вперед для меня

19:50 139 Читати українською
Малиновский – о переходе в Аталанту: Это шаг вперед для меня
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дал первый комментарий в роли игрока Аталанты, контракт с которой подписал сегодня, 16 июля.

"Я счастлив присоединиться к этому клубу с невероятными болельщиками. Аталанта блестяще провела прошлый сезон, а я постараюсь помочь команде стать еще лучше. Надеюсь, мне это удастся.

Малиновский официально перешел в Аталанту

Думаю, что переход в Аталанту – шаг вперед для меня, ведь эта команда сейчас является одной из лучших в Италии, что и продемонстрировала в прошлом сезоне. Мы можем достичь значительных результатов и в следующей кампании. Эта команда очень сильна. Бергамо – замечательный город, это касается и клубной базы, ведь здесь есть все, что необходимо как для тренировок, как и для восстановления.

Моя задача – приложить максимум усилий для того, чтобы помочь команде достичь максимальных результатов в следующем сезоне. Что касается меня, то я выступаю в центре полузащиты, могу сыграть на позиции 8-го или 10-го номера. Также у меня неплохая левая нога.

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Аталанта играет в комбинационный футбол и пытается контролировать мяч, применяя при этом высокий и активный прессинг. Это мне импонирует, поскольку я люблю такой стиль игры, при этом также пытаюсь играть быстро.

Я играл с Тимати Кастанем в Генке и поздравил его с третьим местом Аталанты в Серии А и сказал, что они заслужили это. Кастань – отличный игрок и большой профессионал, а в Бергамо он вышел на новый уровень.

Многие мне говорил, что Гасперини – отличный тренер. Не могу дождаться разговора с ним. О нем мне в сборной Украины рассказывал как Шевченко, так и его итальянские ассистенты. По их словам, это – великий специалист. Такие слова стали для меня положительным сигналом.

Цель – занять как можно более высокое место в Серии А, а также удачно выступить в групповом турнире Лиги чемпионов и Кубке Италии. Отдаваться полностью в каждой игре на благо команды, ради чего буду тяжело работать каждый день.

Здравствуйте. Меня зовут Руслан Малиновский. Вперед, Аталанта", – последние фразы хавбек сборной Украины сказал на итальянском языке в эфире официального Youtube-канала Аталанты.

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