Хавбек Аталанты и сборной Украины не устает зажигать в Италии.

Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в апреле по версии WhoScored.

Аталанта номинировала Малиновского на лучшего игрока апреля – украинец может забрать награду второй месяц подряд

Украинец получил от статистического ресурса оценку 8,2, что является самой высокой среди футболистов, которые вошли в символическую сборную прошедшего месяца. В апреле Руслан действительно феерил – в его активе 3 гола и 5 ассистов.

Уже завтра, 2 мая, Малиновский может начать борьбу за аналогичную награду. Его Аталанта сыграет с Сассуоло, начало в 16:00.

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