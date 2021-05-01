Хавбек Аталанти та збірної України не втомлюється запалювати в Італії.

Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії у квітні за версією WhoScored.

Аталанта номінувала Маліновського на найкращого гравця квітня – українець може забрати нагороду другий місяць поспіль

Українець отримав від статистичного ресурсу оцінку 8,2, що є найвищою серед футболістів, які увійшли у символічну збірну місяця, що минув. У квітні Руслан справді феєрив – у його активі 3 голи та 5 асистів.

Вже завтра, 2 травня, Маліновський може розпочати боротьбу за аналогічну нагороду. Його Аталанта зіграє зі Сассуоло, початок о 16:00.

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