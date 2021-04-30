Аталанта подводит итоги апреля, который стал успешным для команды Гасперини.

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский попал в список претендентов на лучшего игрока апреля в Аталанте.

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За месяц 27-летний хавбек продемонстрировал невероятную статистику – 3 гола и 5 ассистов. Стоит отметить, что в марте именно украинец получил эту награду. Проголосовать за Руслана можно по ссылке.

После 33 туров Серии А Аталанта расположилась на второй строчке турнирной таблицы, оторвавшись от Наполи и Ювентуса на два очка.

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