"На сборах всегда тяжело. Футболисты втягиваются в работу. Самое главное, чтобы не было серьезных травм – время от времени, как всегда на сборах, у кого-то есть незначительные повреждения, кто-то испытывает временный дискомфорт. В таких случаях даем паузу игроку, кто-то занимается индивидуально. Одним словом, продолжается привычный для этой поры процесс.

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У нас очень хорошие условия для работы, за что могу лишь поблагодарить руководство клуба и организаторов сборов. Особенно важно то, что в нашем эксклюзивном распоряжении поле хорошего качества на стадионе. Кроме нас, на нем никто не работает, и этот фактор позволит сохранить хорошее состояние газона как можно дольше.

Когда я был игроком – у нас условия были совсем не такие, как сейчас. Немного хуже было. И в грязи играли, и вещи негде было высушить. Приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма ко второй тренировке успела подсохнуть", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, сбор днепрян в Турции будет поделен на две части: первый – с 20 января по 2 февраля и второй – с 5 по 17 февраля. Свой первый официальный поединок в 2024 году подопечные Максимова проведут против Миная 24 февраля.

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