"На зборах завжди важко. Футболісти втягуються в роботу. Найголовніше, щоб не було серйозних травм – час від часу, як завжди на зборах, у когось є незначні ушкодження, хтось відчуває тимчасовий дискомфорт. У таких випадках даємо паузу гравцю, хтось займається індивідуально. Одним словом, триває звичний для цієї пори процес.

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У нас дуже хороші умови для роботи, за що можу лише подякувати керівництву клубу та організаторам зборів. Особливо важливим є те, що у нашому ексклюзивному розпорядженні поле гарної якості на стадіоні. Окрім нас, на ньому ніхто не працює, і цей фактор дозволить зберегти добрий стан газону якомога довше.

Коли я був гравцем – у нас умови були зовсім не такі, як зараз. Трохи гірше було. І у багнюці грали, і речі ніде було висушити. Доводилося боротися за місце на батареї, щоб форма до другого тренування встигла підсохнути", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, збір дніпрян у Туреччині буде поділений на дві частини: перший – з 20 січня по 2 лютого та другий – з 5 по 17 лютого. Свій перший офіційний поєдинок у 2024 році підопічні Максимова проведуть проти Миная 24 лютого.

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