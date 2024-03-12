СК Днепр-1 удержал ничью с ЛНЗ в 21-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Юрий Максимов пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а его команда не смогла выиграть третий из четырех матчей второй части сезона. На старте второго тайма в Ковалевке Александр Филиппов открыл счет, забив свой 8-й гол в УПЛ. Больше лишь у Владислава Ваната.

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Впрочем, ЛНЗ быстро отыгрался – за черкасскую команду забил Хайдин Салиху, завершив розыгрыш углового. Именно подопечные Олега Дулуба больше заслуживали победу, но упустили немало моментов. Главный тренер новичка УПЛ небезосновательно может жаловаться на впечатляющую нереализацию.

1:1 – этот счет оставил Днепр-1 на третьей позиции УПЛ, но конкуренты имеют матчи в запасе. ЛНЗ поднялся на 8-ю строчку.