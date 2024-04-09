"В таких матчах, когда ведешь в счете, надо успокоить игру и просто контролировать ситуацию на поле. Не знаю, что случилось при счете 2:0. Пропустили такой гол, фактически забили сами себе. Потом был второй. Трудно сказать, что именно произошло. Это футбол.

Эффектный камбэк Зари в видеообзоре матча со СК Днепр-1 –2:2

Воздушные тревоги? Мы уже третий матч играем по четыре тайма. Так вся страна играет. Конечно, что это тяжело. Хочется играть просто 90 минут – вышли и сыграли.

Не перегорела ли команда из-за того, что конкуренты накануне потеряли очки? Все это мастерство. Это тяжело, когда ведешь 2:0 и думаешь о победе, а пропускаешь два гола. По моему мнению, мы сегодня должны были побеждать, но это футбол", – цитирует Максимова официальный сайт днепрян.

Напомним, упущенная победа оставила СК Днепр-1 на четвертой строчке турнирной таблицы и позволила Динамо оторваться от конкурента на 2 очка.

Заря сыграла вничью с СК Днепр-1 – луганчане оформили камбэк, Кирюханцев забил шедевр, Пихаленок и Сарапий травмировались