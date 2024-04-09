"У таких матчах, коли ведеш у рахунку, треба заспокоїти гру і просто контролювати ситуацію на полі. Не знаю, що трапилося за рахунку 2:0. Пропустили такий гол, фактично забили самі собі. Потім був другий. Важко сказати, що саме сталося. Це футбол.

Ефектний камбек Зорі у відеоогляді матчу зі СК Дніпро-1 –2:2

Повітряні тривоги? Ми вже третій матч граємо по чотири тайми. Так вся країна грає. Звісно, що це тяжко. Хочеться грати просто 90 хвилин – вийшли і зіграли.

Чи не перегоріла команда через те, що конкуренти напередодні втратили очки? Все це майстерність. Це тяжко, коли ведеш 2:0 і думаєш про перемогу, а пропускаєш два голи. На мою думку, ми сьогодні повинні були перемагати, але це футбол", – цитує Максимова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, втрачена перемога залишила СК Дніпро-1 на четвертій сходинці турнірної таблиці і дозволила Динамо відірватись від конкурента на 2 очки.

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