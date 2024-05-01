Наконец мы сможем смотреть на верхнюю половину таблицы без учета фактора несыгранных матчей. Сегодня оба гранда закроют этот гештальт. Шахтеру достался более тяжелый соперник – Черноморец, а не Верес, как у Динамо. Но у "горняков" уже есть положительный опыт игры с одесситами.

Месяц назад команды встречались в полуфинале Кубка. Встреча завершилась очень плохо для "моряков" – они проиграли со счетом 1:4, а моментов допустили на 1:6 или 1:8. Этот матч стал лучшим для Шахтера весной. После этого еще был успешный поединок с Рухом, однако в дальнейшем победы подопечных Марино Пушича стали менее убедительными.

Чего только стоят две победы над Зарей, добытые благодаря голам на последних минутах. И это при игре в большинстве на протяжении тайма, против команды без центрбеков и ведущего форварда. У дончан были длительные отрезки без создания моментов, а оборона допускала огромные проблемы под давлением. Триумф над ЛНЗ на выходных тоже не впечатлил, а разгром Оболони случился при 15 потерях под прессингом киевлян.

А Черноморец, между прочим, славится своим персональным прессингом. Это – его главная черта. Правда, раньше она приносила результат, а сейчас одесситы летят в пропасть. В десяти последних матчах подопечные Романа Григорчука потерпели семь поражений, а еще один матч не завершился ею только благодаря безумному везению (с Оболонью, где было 1:18 по ударам).

Даже одна из двух побед – над Александрией – стала возможной благодаря игре в большинстве и ударной стартовой 30-минутке с тремя голами. После этого "моряки" пропустили два гола и завершили со счетом 3:2. Вообще, знаменитый прессинг Григорчука сейчас является большей проблемой, чем его отсутствие, ведь Черноморец стал слишком простым для подготовки. У одесситов нет ничего нового.

Именно поэтому все ожидают на победу Шахтера. Дончанам она нужна любой ценой, ведь отрыв от Динамо не такой уж и большой – всего четыре зачетных балла. Впереди Классическое, в котором может случиться всякое. То есть, на практике у "горняков" нет права на осечку.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бондаренко (Шахтер)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтер – очевидный фаворит. Черноморец находится в депрессии, да и турнирной мотивации команде не хватает. Вылететь для одесситов почти нереально, подняться куда-то они тоже не могут, а трудоустройство в УПЛ гарантировано почти всем футболистам. Команда даже не играет при собственных трибунах, ведь матч проведут в Киеве.

"Горняки" злые, мотивированы и побеждают, несмотря на все обстоятельства. Победят и сегодня.

Динамо – Верес: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ