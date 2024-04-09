Команды начали осторожно и первый опасный момент возник лишь на 15-й минуте, когда Гуцуляк ворвался во вратарскую правым флангом, качнул Боля и пробил по центру – Сапутин был на месте. В середине тайма Бошич выстрелил с дальней дистанции и Волынец в прыжке не без проблем парировал. СК Днепр-1 имел еще минимум две возможности распаковать ворота Зари, но на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Заря сыграла вничью с СК Днепр-1 – луганчане оформили камбэк, Кирюханцев забил шедевр, Пихаленок и Сарапий травмировались

Сразу после отдыха подопечные Максимова повели в счете: Адамюк головой замкнул навес со штрафного, но Сапутин отбил прямо на голову Сватку. Днепряне бросились добивать растерянного соперника и через 4 минуты удвоили: Гуцуляк откликнулся на передачу с углового. Уже в следующей атаке Кирюханцев эффектно перебросил сферу через Волынца, а затем Горбач опередил защитника после прострела. Боевая ничья, которая не позволила днепрянам догнать Динамо.