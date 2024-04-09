Для СК Днепр-1 матч начался с серьезной потери. Уже на 3-й минуте захромал и присел на газон Пихаленок, которого пришлось заменить на Очеретько. Это был не последний кадровый удар по команде: в середине второго тайма пришлось заменить и Сарапия – Эдуард повредил голеностоп еще на 1-й минуте, однако протянул на поле до 73-й.

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Инициативой до перерыва владели хозяева, однако опасных эпизодов возникало немного. До 25-й минуты вспоминается только врывание Гуцуляка на правый край штрафной, когда тот качнул Боля и пробил по центру. Сапутин поймал мяч.

Заря ответила дальним выстрелом Башича в девятку, однако Волынец парировал. Этот момент стал единственным для луганчан в первом тайме.

удар балканского казака в белом pic.twitter.com/TjTJ44fNl4 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 9, 2024

А вот СК Днепр-1 имел еще минимум две возможности для взятия ворот. Так, на 33-й минуте "спортклубовцы" выскочили в контратаку 4-в-3, в завершении которой Очеретько простреливал вдоль вратарской – на замыкании никого не оказалось.

На 42-й эффектная комбинация на правом фланге завершилась проникающим пасом, в результате которого Гуцуляк ворвался на край штрафной – и снова Алексей провалил завершение, покатив мяч в руки Сапутину. В конце концов, футболисты отправились отдыхать при нулях на табло, нанеся по 3 удара по воротам.

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Все самое интересное команды оставили на второй тайм. События в нем развивались стремительно – за первые девять минут после перерыва было забито аж три гола! Счет был открыт уже на 48-й минуте, когда СК Днепр-1 заработал штрафной.

Мирошниченко выполнил подачу на дальнюю штангу, Адамюк замкнул ударом головой в ближнюю девятку, а Сапутин парировал. Сваток тут же сыграл на добивании. 1:0! А еще через четыре минуты хозяева удвоили свое преимущество вследствие навеса Рубчинского с углового – Гуцуляк же с ближней стойки наконец-то прошил Сапутина. 2:0!

Впрочем, Заря не сдалась. Уже на 55-й минуте отставание в счете сократил Кирюханцев, который оформил мини-шедевр. Фулбек откликнулся на заброс из глубины, а Адамюк в попытке перехватить его в штрафной удачно подбил мяч на ногу сопернику. Игорь в этот же момент увидел, что Волынец вышел из ворот – и перебросил его в касание. 2:1!

Первый гол казаков в белом pic.twitter.com/cl2JCZrvRy - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 9 апреля, 2024

Заря на этом не этом не остановилась. Всего через минуту хозяева могли пропускать второй раз в результате подачи Яцика на дальнюю штангу. Горбач спокойно замкнул головой, но Волынец парировал. На 58-й минуте Яцик не дотянулся до подачи в центр штрафной, а на 61-й с дистанции бахнул Чурко – Волынец отбил перед собой.

В конце концов, на 62-й минуте счет сравнялся. Антюх благодаря стеночке с Вантухом убежал от Леднева по левому флангу и выполнил кросс на линию вратарской, куда прибежал Горбач. За Игорем не успел Сарапий, позволив пробить головой в падении – точно в правый нижний. 2:2!

Второй гол казаков в белом pic.twitter.com/zqcl6RTU9L - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 9, 2024

После этого команды взяли некоторую паузу в активности. Следующего размена моментами пришлось ждать до 70-й минуты, когда Горбач открылся между линиями и дал передачу на ход Яцику. Александр на линии штрафной качнул Адамюка и пробил в дальний нижний – Волынец поймал мяч.

СК Днепр-1 ответил ровно через минуту. Гуцуляк сбросил заброс из глубины за спину центрбекам, а Леднев подхватил мяч и ворвался в штрафную. В последний момент Боль успел накрыть удар Богдана. Отскок остался за хозяевами – Горбунов подхватил мяч в районе полукруга и зарядил в дальнюю девятку, заставив Сапутина выполнять фантастический сейв!

А дальше игру остановила воздушная тревога, которая длилась 40 минут. По меркам последних матчей на "Днепр Арене" это не так и много. Команды вернулись на поле, отыграли 10 минут – и отправились в убежище во второй раз. Опять тревога, снова 40 минут. Матч, который стартовал в 13:07, возобновился в 16:25.

И практически сразу СК Днепр-1 мог забивать победный гол. После подачи со стандарта последовала скидка на дальнюю штангу, куда одновременно прибежали Очеретько и Третьяков. Последний находился в лучшей позиции для удара, однако Очеретько был первым – и не попал по мячу! А потом сфера прошла между ног Максиму.

Как не забили желто-черные pic.twitter.com/pztENcriUo - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 9 апреля, 2024

Больше моментов команды не создавали. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. СК Днепр-1 набрал 43 очка, оставшись на четвертой позиции с отставанием в два балла от Динамо. Заря же оторвалась от зоны вылета на четыре пункта.

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