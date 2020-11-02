Максимов раскрыл причину сенсационного поражения Ворсклы от Львова
Наставник Ворсклы Юрий Максимов не считает результат игры со Львовом закономерным.
"Тяжело говорить, но мы не должны были уступить по игре. На последних минутах могли вырвать ничью – не забили пенальти. Вся игра не сложилась по реализации моментов. Старались, желание было очень хорошее. Не могу сказать, что игроки не настроились на матч.
Первое поражение Ворсклы в сезоне с незабитым пенальти на 99-й минуте в видеообзоре матча против Львова
Контролировали мяч, но не хватило мастерства для завершения моментов. У меня даже нет подозрения, что мы недооценили Львов. Мы выходим играть с каждой командой. Моменты, которые у нас были, мы не смогли завершить – это повлияло на результат. Значит повезет в другом матче.
Где-то даем шансы молодым, но они пока не тянут. Считаю, судья нормально судил. Сегодня мы заслуживали на ничью, но не получилось", – сказал Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Львов минимально обыграл Ворсклу (1:0). Для полтавчан этот проигрыш стал первым в текущем сезоне, а вот львовяне одержали победу впервые за 19 матчей. После восьми туров команда Максимова расположилась на 3 месте с 15-ю очками, Львов идет предпоследним.
Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне