"Тяжело говорить, но мы не должны были уступить по игре. На последних минутах могли вырвать ничью – не забили пенальти. Вся игра не сложилась по реализации моментов. Старались, желание было очень хорошее. Не могу сказать, что игроки не настроились на матч.

Первое поражение Ворсклы в сезоне с незабитым пенальти на 99-й минуте в видеообзоре матча против Львова

Контролировали мяч, но не хватило мастерства для завершения моментов. У меня даже нет подозрения, что мы недооценили Львов. Мы выходим играть с каждой командой. Моменты, которые у нас были, мы не смогли завершить – это повлияло на результат. Значит повезет в другом матче.

Где-то даем шансы молодым, но они пока не тянут. Считаю, судья нормально судил. Сегодня мы заслуживали на ничью, но не получилось", – сказал Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Львов минимально обыграл Ворсклу (1:0). Для полтавчан этот проигрыш стал первым в текущем сезоне, а вот львовяне одержали победу впервые за 19 матчей. После восьми туров команда Максимова расположилась на 3 месте с 15-ю очками, Львов идет предпоследним.

Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне