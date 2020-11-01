Львов в текущем сезоне побед ещё не знал, проиграв все матчи, кроме одного. Да и в целом "горожане" в последний раз набирали сразу три очка аж в феврале, а с тех пор безвыигрышная серия команды достигла 19 матчей. На днях она ещё и осталась без главного тренера – Георгий Цецадзе подал в отставку, а и.о. назначили Виталия Шумского. Кроме того, дисквалификацию на два года получил Богунов, поэтому в домашнем матче против Ворсклы все ожидали лёгкой победы полтавчан и возвращения "зелёно-белых" на вторую позицию в турнирной таблице.

"Отношение к тренировкам стало другим": новый капитан Львова – о тренерском трио, уходе ветеранов и цели команды

В первые 15 минут подопечные Юрия Максимова подтверждали статус фаворита, владея инициативой, зарабатывая стандарты и создавая полумоменты у ворот Костика. Правда, к реальному обострению в этот период дело не доходило, а дебютный голевой шанс организовал Львов – это Нич на 16-й минуте выстрелил из пределов штрафной мимо дальней девятки. Ворскла на 19-й огрызнулась дальним ударом Ребенка – быть бы шедевру, если бы Костик в сногсшибательном прыжке не перевёл мяч над перекладиной. После этого Чеснаков замыкал подачу с углового, но это не стало проблемой для голкипера.

В середине первого тайма у ворсклян начались проблемы. На 23-й минуте Юрий Максимов вынужден был заменить Кулача, потянувшего мышцу бедра, а уже на 27-й львовяне неожиданно вышли вперёд – это Нич, получив пас от Шины, переиграл Челядина с Яворским, после чего пробил в правый угол. 1:0! Полтавчане, похоже, были шокированы таким развитием событий, ведь до самого свистка на перерыв ничего интересного в атаке они не создали. Львов выглядел даже интереснее, однако моментов у хозяев также не возникало. На отдых команды ушли при минимальном преимуществе "горожан".

На второй тайм Максимов выпустил Щербака, но тот едва не получил красную карточку ровно через две секунды после возобновления игры – Дмитрий грубо отмахнулся от Чирьяка. После просмотра видеоповтора Игорь Пасхал решил ограничиться жёлтой. После этого произошло еще несколько грубых фолов и подач со штрафного, но к реальному обострению матча дело дошло аж на 57-й минуте – это Чирьяк пробил мимо дальнего угла из-за пределов штрафной. Ещё через две минуты Нич вылетал один на один с Ризныком, однако в решающий момент Назарий отпустил от себя мяч.

В середине второго тайма на поле продолжалась нервная позиционная борьба в высоком темпе. Шансов отличиться за 20 минут было немного, да и очень опасными они не были. Так, на 66-й Щербак ударом с ноги замыкал подачу Пердуты (точно в Костика), на 76-й Кравчук головой пробил мимо дальнего угла, а на 79-й Якубу сместился в центр и пробил очень неточно. В целом, инициативу удерживала Ворскла, но Львов уверенно оборонялся, да ещё и контратаками отвечал. Не хватало только завершения.

В эндшпиле встречи содержание игры не изменилось. На 83-й минуте забивать головой с линии вратарской мог Шехич, однако мяч прошел мимо дальней штанги. Львов огрызнулся рядом контрвыпадов, лучший из которых организовали Нич и Казлаускас – увы для "горожан", всё завершилось ударом в Скляра с острого угла. В принципе, xG действий возле штрафной был невысоким, но нерв матча был таким, что всё казалось очень опасным.

Из-за долгого просмотр повтора и кучи остановок игры Игорь Пасхал компенсировал семь минут. Шесть из них команды потратили на невесть что, однако на 90+7-й истерические атаки ворсклян завершились ударом Пердуты в руку Михоуби в штрафной.

Арбитр свистнул пенальти, повтор подтвердил правильность решения, но выстрел Кане с пенальти потащил Костик! Сразу за этим прозвучал финальный свисток.

Таким образом, Ворскла потерпела первое поражение в УПЛ. С 15 очками полтавчане остались на третьей позиции в турнирной таблице, а Львов, набрав четыре зачётных балла, поднялся с последней ступеньки!

Днепр-1 – Динамо: Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед ЛЧ