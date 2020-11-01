В поединке 8-го тура УПЛ против Ворсклы Львов прервал свою безвыигрышную серию. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Отставка Цецадзе и уход нескольких старожилов команды изрядно потрясли львовский клуб. Как следствие, "сине-золотым" удалось отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Игру решил один единственный гол, забитый в середине первого тайма – 21-летний форвард Львова Назарий Ныч открыл счет своим голам в УПЛ.

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Интересно, что на седьмой добавленной к матчу минуте Ворскла могла спасти очко: арбитр за игру рукой назначил одиннадцатиметровый, который взялся выполнять Ибрахим Кане. Дуэль с голкипером Львова закончилась безрезультатно – Орест Костык угадал направление удара легионера Ворсклы и принес своей команде первую победу в сезоне.

Поражение оставило полтавчан на третьей строчке турнирной таблицы – от лидера первенства Динамо команду Максимова отделяет уже 5 очков. Львов впервые в сезоне покинул последнее место, перебравшись на 13-ю ступень.

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