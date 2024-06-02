Чемпион Украины не имел прямой путевки в ЛЧ-2024/25 вследствие падения в таблице коэффициентов УЕФА. Впрочем, Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу получил дополнительную возможность и воспользовался ею.

Новый формат Лиги чемпионов: УЕФА показал детали – изменение группового этапа, больше участников, уникальные недели

Реал выиграл Лигу чемпионов-2023/24 и параллельно заработал квалификацию на следующий сезон через Примеру, поэтому место действующего обладателя трофея отошло чемпиону одной из периферийных лиг с самым высоким рейтингом.

Счастливчиком стал Шахтер. Дончане попали в основную сетку Лиги чемпионов-2024/25, выполнив эту задачу восьмой сезон подряд. "Горняки" попадут во вторую корзину во время жеребьевки.

Если бы финал ЛЧ выиграла Боруссия, Шахтеру пришлось бы проходить один раунд отбора. Потенциальными соперниками были Янг Бойз, Галатасарай и другие чемпионы. В случае поражения украинская команда опустилась бы в Лигу Европы.

Напомним, Лига чемпионов со следующего сезона меняет формат. Вместо группового этапа будет общая таблица, а количество команд возрастет с 32 до 36. Шахтер точно сыграет в восьми турах с сентября по январь.