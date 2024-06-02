Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн частично определился со стартовым составом на товарищескую игру против Украины.

Нагельсманн на пресс-конференции подтвердил, что в стартовом составе спарринга с Украиной выйдет центрбек Штутгарта Вальдемар Антон, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Скорее всего, пару в центре оборону ему составит чемпион Германии в составе Байера – Йонатан Та.

Добавим, что Антон провел в составе сборной Германии лишь 1 игру – сыграл 1 минуту против Франции. В текущем сезоне Вальдемар провел 37 матчей за Штутгарт, в которых отметился голом и 4 ассистами. Йонатан Та имеет куда больше опыта в составе Бундестим – 23 поединка. А за Байер Та сыграл в 48 встречах (6 голов и 1 ассист).

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