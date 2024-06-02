В ответном матче за право играть в высшем дивизионе Верес на своем поле разбил Эпицентр (3:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая игра завершилась боевой ничьей 1:1, где Вересу удалось спастись от поражения лишь в конце встречи, поэтому на дуэль в Ровно команды выходили в одинаковом положении.

Верес не смог победить Эпицентр в первом матче плей-офф за УПЛ – ровенчане спаслись в конце встречи

Верес под давлением собственных трибун начал активнее и уже на 7-й минуте вышел вперед. После вбрасывания из-за боковой Сикейра подал во вратарскую, Владислав Кристин уже вприсядку пытался головой сбросить на голкипера, но сфера срезалась и отскочила к Гайдучику – Николай мощно вколотил в сетку. Ровенчане продолжили давление и уже Дахновский мог выходить один на один, но испугался, что попадет в офсайд, притормозил и темп был потерян.

В середине тайма Дахновский с перспективного штрафного стрельнул по воробьям. Вскоре Сикейра едва не сломал Липовуза, брутально прыгнув последнему в ноги. Арбитр долго консультировался с Анастасией Романюк, которая отвечала за VAR, но пожалел бразильца, ограничившись "горчичником".

На 26-й минуте Гайдучик оформил дубль, но гол отменили из-за офсайда. Впоследствии Кучеров стрелял из-за пределов штрафной, но попал прямо в руки Чернобаю. У Эпицентра откровенно ничего не получалось, команда вообще редко переходила на чужую часть поля, чтобы контратаковать.

Одна из первых по-настоящему опасных попыток у "супермаркета" возникла лишь на 35-й минуте: Кристин получил мяч на правом фланге, прошел к линии поля и навесил – Бендера с лету замкнул мимо стойки.

На последней минуте Сикейра убежал по левому флангу и под опекой защитников умудрился пробить в дальний угол – голкипер не дотянулся, Дахновский не сумел подправить в сетку и сфера пролетела мимо ворот.

Однако на перерыв Верес ушел побеждая с разницей в 3 гола. Сначала Кристин отдал передачу на голкипера, но она получилась очень слабой и неожиданной для партнера, Шарай успел первым к мячу и пробил мимо голкипера. А через мгновение Гайдучик получил заброс с собственной половины поля на правом фланге, прошел во вратарскую и мастерски закрутил под левую стойку. Настоящий нокдаун для Эпицентра.

Сразу после отдыха Дахновский легко разобрался с защитником и из выгодной позиции пробил над перекладиной. Липовуз огрызнулся ударом выше ворот, пытаясь замкнуть сброс от партнера. Впоследствии Гайдучик получил заброс за спины защитников, ворвался во вратарскую и оказался на газоне – арбитр пенальти не дал. Через мгновение Чернобай спеша развить атаку выбросил мяч прямо в ноги Годе – тот сразу же пробил в пустые ворота, но попал в защитника.

На 57-й минуте Эпицентр имел едва ли не лучшую возможность забить: Стень получил передачу вблизи вратарской и замешкался с ударом – Когут побежал наперерез и, бросившись в ноги, выбил сферу.

Впоследствии Гайдучик снова упустил момент: Годя поборолся на правом фланге, прострелил во вратарскую, Кристин перехватил передачу, но в который раз ошибся и отдал мяч Николаю – тот с близкого расстояния пробил впритирку с левой стойкой.

В середине тайма Шастал буквально расстреливал ворота Эпицентра с 10-ти метров, но чудом пробил над перекладиной. Верес делал все, чтобы забить еще раз, но емуо откровенно не везло – Мрвалевич бил в упор в уже пустые ворота, но в последний момент Мороз оказался на линии, заблокировал и не позволил добить Шасталу.

На последней минуте Эпицентр все-таки забил гол престижа: Кравчук уже с линии поля отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки и Стень переправил сферу в сетку. Этого, однако, оказалось мало для камбека.

Как следствие, Верес сохранил прописку в элите и следующий сезон начнет в украинской Премьер-лиге, а Эпицентр будет прокладывать свой путь в высший дивизион в Первой лиге.

Оболонь осталась в УПЛ – "пивовары" вдесятером удержали ничью с Левым берегом в ответном матче плей-офф