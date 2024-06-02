У харьковского клуба будет новый дом в Киевской области.

Владелец Металлиста 1925 Владимир Носов запланировал строительство крупного инфраструктурного объекта в Счастливом Киевской области, сообщает "ТаТоТаке".

Металлист 1925 определился со своим будущим после вылета из УПЛ – официальное заявление

По информации источника, речь идет о жилищно-тренировочном комплексе, в которым будет 4 футбольных поля (с естественным и гибридным покрытием), а также корпус для проживания и восстановления игроков и персонала.

Ориентировочная дата старта строительства базы – начало следующей недели.

Напомним, Металлист 1925 по итогам сезона вылетел из УПЛ и следующий чемпионат начнет в Первой лиге.

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