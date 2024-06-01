Спортивный директор Шахтера Дарио Срна убежден, что клуб уже подготовил замену для Георгия Судакова.

– В УПЛ есть игрок, который в перспективе мог бы заменить Судакова?

– Есть. Цуканов.

– Это ждать 2-3 года.

– Да.

Шахтер готов к продаже Судакова – инсайдер раскрыл космическую сумму, от которой "горняки" начнут переговоры

– Была информация, что вам нравится Валентин Рубчинский из Днепра-1.

– Очень хороший футболист.

– Похож на Судакова по профайлу?

– Это разные футболисты. Рубчинский хороший, но мы его не рассматриваем, – заявил Срна в интервью ТаТоТаке.

Напомним, 18-летний Виктор Цуканов с тремя голами стал лучшим бомбардиром Шахтера на зимних сборах. Во второй половине сезона талант в общей сложности получил около часа на поле, но не отметился результативными действиями.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а тогда продать. Но если у них не получится?