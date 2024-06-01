Шахтер уже нашел украинца на место Судакова – "горнякам" не придется потратить ни копейки
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна убежден, что клуб уже подготовил замену для Георгия Судакова.
– В УПЛ есть игрок, который в перспективе мог бы заменить Судакова?
– Есть. Цуканов.
– Это ждать 2-3 года.
– Да.
Шахтер готов к продаже Судакова – инсайдер раскрыл космическую сумму, от которой "горняки" начнут переговоры
– Была информация, что вам нравится Валентин Рубчинский из Днепра-1.
– Очень хороший футболист.
– Похож на Судакова по профайлу?
– Это разные футболисты. Рубчинский хороший, но мы его не рассматриваем, – заявил Срна в интервью ТаТоТаке.
Напомним, 18-летний Виктор Цуканов с тремя голами стал лучшим бомбардиром Шахтера на зимних сборах. Во второй половине сезона талант в общей сложности получил около часа на поле, но не отметился результативными действиями.
Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а тогда продать. Но если у них не получится?