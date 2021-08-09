"Футболисты молодцы. Я доволен 11-ю игроками, которые вышли в стартовом составе. Недоволен немного запасными.

Пушка Кане и озарение Тилля в видеообзоре матча Ворскла – Львов

Выходят – нужно помогать, доказывать. У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытянуть весь чемпионат на 11 игроках", – сказал Максимов в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, накануне Ворскла деклассировала ФК Львов, разбив соперника со счетом 4:1. После трех туров полтавчане набрали 7 очков и неожиданно возглавили турнирную таблицу, по дополнительным показателям опередив СК Днепр-1.

Ворскла за тайм уничтожила Львов и возглавила турнирную таблицу – полтавчане забили юбилейный 800-й гол в УПЛ