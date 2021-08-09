Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував перемогу над Львовом (4:1) в рамках 3-го туру УПЛ.

"Футболісти молодці. Я задоволений 11-ма гравцями, які вийшли у стартовому складі. Незадоволений трохи запасними.

Гармата Кане і осяяння Тілля у відеоогляді матчу Ворскла – Львів

Виходять – потрібно допомагати, доводити. У нас не 11 осіб, а 16. Ми не можемо витягти увесь чемпіонат на 11 гравцях", – сказав Максимов у ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, напередодні Ворскла декласувала ФК Львів, розбивши суперника з рахунком 4:1. Після трьох турів полтавці набрали 7 очок та несподівано очолили турнірну таблицю, за додатковими показниками випередивши СК Дніпро-1.

Ворскла за тайм знищила Львів та очолила турнірну таблицю – полтавці забили ювілейний 800-й гол в УПЛ