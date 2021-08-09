Максимов після розгрому Львова знайшов, за що розкритикувати гравців Ворскли
2’ Ібрахім Кане
11’ Олів'є Тілль
38’ Руслан Степанюк
69’ Руслан Степанюк
Олексій Довгий 86’
2’ Ібрахім Кане
11’ Олів'є Тілль
38’ Руслан Степанюк
69’ Руслан Степанюк
86’ Олексій Довгий
"Футболісти молодці. Я задоволений 11-ма гравцями, які вийшли у стартовому складі. Незадоволений трохи запасними.
Гармата Кане і осяяння Тілля у відеоогляді матчу Ворскла – Львів
Виходять – потрібно допомагати, доводити. У нас не 11 осіб, а 16. Ми не можемо витягти увесь чемпіонат на 11 гравцях", – сказав Максимов у ефірі програми "Великий футбол".
Нагадаємо, напередодні Ворскла декласувала ФК Львів, розбивши суперника з рахунком 4:1. Після трьох турів полтавці набрали 7 очок та несподівано очолили турнірну таблицю, за додатковими показниками випередивши СК Дніпро-1.
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