Ворскла в третьем подряд домашнем поединке встречалась со Львовом. Подопечные Анатолия Бессмертного в чемпионате 2021/22 стартовали с разгромного поражения Шахтеру (0:3) и ничьей с Мариуполем (1:1), поэтому в этом матче львовяне должны были быть более мотивированными на победу. Однако, уже на первых минутах соперник доказал обратное.

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На 2-й минуте полтавчане разыграли неплохую комбинацию на правом фланге – Пердута навесил в штрафную, а Кане мощным ударом в левую девятку замкнул – 1:0. На этом они не остановились, и уже на 11-й Кане головой прокинул во вратарскую, и Романчук, который в подкате пытался выбить мяч, только помог Тиллю выйти один на один с голкипером – 2:0.

Шокированные львовяне отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но вместо этого пропустили еще раз – Тилль отдал ювелирную передачу в штрафную на Степанюка, который вторым касанием хладнокровно прошил голкипера.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась, разве что игроки Ворсклы начали играть несколько спокойнее. Гости же продолжали чрезвычайно вялые попытки хоть немного уменьшить отставание от соперника, но все они были безрезультатными. На 69-й защита львовян снова провалилась, и дубль в свой актив сумел записать Степанюк – ему во второй раз ассистировал Тилль.

Уже под занавес поединка сработала одна из замен Бессмертного – гол престижа забил Довгий, который ударом с линии штрафной низом положил под правую стойку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение Львова – 1:4.

Отметим, что второй мяч Степанюка в этом матче стал для Ворсклы юбилейным 800-м голом в УПЛ.

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