Заявку на итоговый успех полтавчане сделали в стартовые минуты. На 2-й Пердута подал с правого фланга, а Ибрахим Кане с лета левой положил под перекладину ворот Костыка. В свою очередь на 11-й до конца доиграл эпизод Оливье Тилль и в падении протолкнул мяч в сетку.

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Под занавес первого тайма счет стал разгромным. Это Тилль в контратаке Ворсклы пасом нашел перед штрафной Степанюка, Руслан обыграл защитника и мощным ударом пробил голкипера. Эта же связка организовала гол на 69-й минуте: Тилль элегантно подсек со стандарта, а Степанюк забросил в дальний угол. Бильярдный выстрел Алексея Довгого стал слабым утешением для львовян.

Ворскла за тайм уничтожила Львов и возглавила турнирную таблицу – полтавчане забили юбилейный 800-й гол в УПЛ