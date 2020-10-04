Главный тренер полтавской команды Юрий Максимов рассказал, почему не удалось обыграть подопечных Игора Йовичевича (2:2) в 5-м туре УПЛ.

"Игра давалась, мы выигрывали 2:1. На одного игрока было больше. Где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру в дальнейшем. Сразу опустились в оборону.

Спасение днепрян на последних минутах в матче в видеообзоре СК Днепр-1 – Ворскла – 2:2

Не успели произвести замену: где-то полминуты не хватило, чтобы заменить Скляра. То же произошло с Кане. Если бы провели замену, возможно, добились результата. Могу взять вину на себя, потому что не успел вовремя заменить одного и второго", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Ворскла пропустила решающий гол на 5-й добавленной к матчу минуте – Сергей Булеца решился на дальний удар из-за пределов штрафной и застал врасплох голкипера полтавчан.

СК Днепр-1 на последних секундах вырвал ничью с Ворсклой в матче с тремя удалениями