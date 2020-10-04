Головний тренер полтавської команди Юрій Максимов розповів, чому не вдалося обіграти підопічних Ігора Йовічевіча (2:2) у 5-му турі УПЛ.

"Гра давалася, ми вигравали 2:1. На одного гравця було більше. Десь досвіду не вистачає, щоб контролювати гру в подальшому. Відразу опустилися в оборону.

Порятунок дніпрян на останніх хвилинах у матчі у відеоогляді СК Дніпро-1 – Ворскла – 2:2

Не встигли зробити заміну: десь півхвилини не вистачило, щоб замінити Скляра. Те ж відбулося з Кане. Якби провели заміну, можливо, досягли б результату. Можу взяти провину на себе, тому що не встиг вчасно замінити одного і другого", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Ворскла пропустила вирішальний гол на 5-й доданій до матчу хвилині – Сергій Булеца зважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика і застав зненацька голкіпера полтавців.

СК Дніпро-1 на останніх секундах вирвав нічию з Ворсклою у матчі з трьома вилученнями