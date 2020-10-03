В матче 5-го тура УПЛ Ворскла не удержала победу в матче с СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр-1 – Ворскла.

Днепряне повели в счете на 14 минуте, когда Когут продлил подачу на дальнюю штангу, а Назаренко замкнул скидку. Перед перерывом Кулач выровнял положение после классного навеса Пердуты. Во второй половине уже Ворскла вышла вперед – Кане сделал классный сольный проход, который завершил точным ударом в дальний угол.

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На 74 минуте СК Днепр-1 остался в меньшинстве – Цуриков дважды за одну минуту получил желтые карточки. На 81 минуте Скляр выровнял положение, а Кане на 94 оставил Ворсклу вдевятером. Булеца стал спасителем СК Днепр-1, точно пробив из-за пределов штрафной.

Таким образом, СК Днепр-1 продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. В активе команды Йовичевич теперь два очка – команда поднялась на двенадцатую позицию. Ворскла же, набрав 11 зачетных баллов, хотя бы на сутки единолично возглавила турнирную таблицу.

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