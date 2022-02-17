Драма с потенциальным переходом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Реал не оставила равнодушными даже наиболее влиятельных лиц Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Килиана Мбаппе продлить контракт с ПСЖ, сообщает El Mundo.

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Также с 23-летним футболистом разговаривал и бывший глава страны Николя Саркози. Парижский клуб аккумулирует все свои связи, чтобы оставить Килиана на родине. Действующий контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня.

Напомним, по информации ряда СМИ, летом Мбаппе присоединится к мадридскому Реалу на правах свободного агента.

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