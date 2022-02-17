Драма з потенційним переходом форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе у Реал не залишила байдужими навіть найвпливовіших осіб Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Кіліана Мбаппе продовжити контракт з ПСЖ, повідомляє El Mundo.

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Також з 23-річним футболістом розмовляв і колишній очільник країни Ніколя Саркозі. Паризький клуб акумулює усі свої зв'язки, щоб залишити Кіліана на батьківщині. Чинний контракт нападника з ПСЖ завершується 30 червня.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, влітку Мбаппе приєднається до мадридського Реала на правах вільного агента.

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