Макрон намагався вплинути на майбутнє Мбаппе
Драма з потенційним переходом форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе у Реал не залишила байдужими навіть найвпливовіших осіб Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Кіліана Мбаппе продовжити контракт з ПСЖ, повідомляє El Mundo.
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Також з 23-річним футболістом розмовляв і колишній очільник країни Ніколя Саркозі. Паризький клуб акумулює усі свої зв'язки, щоб залишити Кіліана на батьківщині. Чинний контракт нападника з ПСЖ завершується 30 червня.
Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, влітку Мбаппе приєднається до мадридського Реала на правах вільного агента.
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