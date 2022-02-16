Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе до сих пор не принял решение о своем будущем.

Француз летом станет свободным агентом. Следовательно, ситуация находится в его руках. Окружение Мбаппе утверждает, что у футболиста пока нет соглашения ни с одним клубом, сообщает Sport.es.

Мбаппе после победы над Реалом ответил на вопрос о возможности перехода в Мадрид

По информации источника, позиции Реала, считавшегося фаворитом в борьбе за 23-летнего форварда, сильно ухудшились. Мбаппе после поражения мадридцев в Париже сомневается в перспективах спортивного проекта. Килиан не хочет делать ни единого шага назад в своей карьере.

Мбаппе сомневается, сможет ли Реал значительно улучшить ситуацию летом. Этим стремится воспользоваться ПСЖ, который снова предложит продлить контракт. В то же время, готов активизироваться Ливерпуль, где над переходом лично работает Юрген Клопп. Мерсисайдцы не способны конкурировать с точки зрения финансов, но предлагают привлекательный спортивный проект.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид