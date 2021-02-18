"Лига Европы – турнир, который мы давно знаем. В нем нет слабых команд. Мы знаем, к чему стремимся, – это финал. Поэтому неважно, какой соперник, будем играть со всеми. И надеемся привезти домой победу.

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Не хотелось бы говорить о сильных сторонах соперника. Да, действительно, два дня разбирали соперника. Нам показали и оборону, и атаку, и переходы. Все достаточно понятно разложили. Надеюсь, мы все воплотим в игре. А что касается пауз, мы уже привыкли, играем так постоянно, поэтому для нас здесь ничего нового.

Манор Соломон перед встречей ничего не говорил. Я знаю, что его семья болеет за Маккаби. Читал, что они просят без разгрома. Надеюсь, победим", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

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