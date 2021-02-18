"Ліга Європи – турнір, який ми давно знаємо. У ньому немає слабких команд. Ми знаємо, до чого прагнемо, – це фінал. Тому неважливо, який суперник, будемо грати з усіма. І сподіваємося привезти додому перемогу.

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Не хотілося б говорити про сильні сторони суперника. Так, справді, два дні розбирали суперника. Нам показали й оборону, і атаку, і переходи. Все достатньо зрозуміло розклали. Сподіваюся, ми все втілимо у грі. А що стосується пауз, ми вже звикли, граємо так постійно, тому для нас тут нічого нового.

Манор Соломон перед зустріччю нічого не говорив. Я знаю, що його сім'я вболіває за Маккабі. Читав, що вони просять без розгрому. Сподіваюся, переможемо", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

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