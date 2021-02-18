Донецкий Шахтер встречается с израильским Маккаби Тель-Авив в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как онлайн-трансляция Маккаби Тель-Авив – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Шахтер онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция проходит на канале "Футбол 2" (начало – в 21:55).

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе ЛЧ с мадридским Реалом, миланским Интером и Боруссией Менхенгладбах. Маккаби финишировал вторым в квартете ЛЕ с Вильярреалом, Карабахом и Сивасспором, набрав 11 очков. Перед матчем в Израиле "горняки" не сумели обыграть Колос в УПЛ.

Составы команд

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жеральдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Клазер, Рикан, Дор Перец – Битон, Пешич, Бен-Хаим II

Запасные: Даниэль Перец, Балтакса, Озез, Блекмен, Шехтер, Йейни, Голаса, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєес

Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Судаков, Бондарь, Фернандо