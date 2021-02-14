Матч Колоса против Шахтера должен был состояться в субботу на стадионе в Ковалёвке, но из-за неблагоприятных климатических условий матч перенесли на стадион имени В. Лобановского. За сутки до этого Динамо здесь победило Олимпик, оторвавшись от Шахтера на четыре зачётных балла. Тогда газон выглядел ужасно, но агрономы сумели более-менее возродить поле. На нём во время игры даже паслись голуби.

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Первый тайм прошёл в равной борьбе без всяких скидок на класс Колоса. Соперники реально не уступали друг другу – техника "горняков" на зимней траве не выделялась, а номинальные хозяева навязали единоборства и постоянно вылетали в контратаки. Дебютный удар по воротам Трубина случился уже на 1-й минуте, а дончане ответили на 4-й. Эти попытки от Ориховского и Коноплянки оказались неточными.

Шахтер до перерыва имел три возможности открыть счёт, но все они имели низкий xG. Лучший момент забить имел Алан Патрик, который пробил со средней дистанции в левый нижний угол на 11-й минуте – мяч прошел рядом со штангой. На 15-й Мораес стрелял из пределов штрафной по центру – Волынец зафиксировал мяч в руках только со второй попытки. На 28-й Матвиенко сбросил подачу с углового вдоль ворот на дальнюю штангу, однако Мораес не смог дотянуться до "круглого". Вот, собственно, и всё, что создал Шахтер стартовые 45 с лишним минут.

У Колоса в этот период было полтора топ-момента. Почему полтора? Потому что выход Ориховского один на один на 17-й минуте случился из офсайда, не оставшегося незамеченным. Впрочем, даже если бы всё было чисто, гола бы не случилось – Трубин выиграл дуэль у Павла. На 39-й же минуте забивать мог Богданов, который ворвался в штрафную и замкнул подачу с левого фланга мощным ударом головой – мяч летел под правую штангу, но на его пути оказался Кривцов! В конце концов, на перерыв команды ушли при девяти офсайдах и нуле голов.

Второй тайм Шахтер начал очень активно. Уже на 47-й минуте Мораес пробивал с полукруга по центру, но Волынец поймал мяч. Ещё через две минуты Коноплянка из пределов штрафной стрелял с отскока – неточно! На 55-й же Евгений упустил невероятную возможность открыть счёт, ворвавшись в штрафную и пробив в Петрова – мяч от его бицепса улетел на Коно, а тот сразу же протолкнул сферу мимо Волынца. Гавриш вынес её с линии ворот!

Колос ответил уже через две минуты прорывом Антюха правым флангом и ударом Дениса с острого угла – Трубин спас Шахтер. После этого Луиш Каштру решил ответить на выход Дэна Костишина, сняв Коноплянку и выпустив Тете. На некоторое время игра успокоилась.

В середине второго тайма команды снова обменялись хорошими моментами. Так, на 67-й минуте открыть счёт мог Колос: Кравченко получил заброс от Богданова и покатил на правый край штрафной Антюху, а тот, переложив мяч с ноги на ногу, закрутил в дальнюю девятку – немного неточно! Шахтер ответил на 69-й вбеганием Марлоса в штрафную и падением, за которое арбитр не решился назначать пенальти. Кроме этих эпизодов, на 75-й минуте напомнил о себе Богданов, со стандарта слабо пробивший мимо ворот.

Ближе к финальному свистку нервы начали брать верх над футболистами, что не лучшим образом сказывалось на качестве футбола. При этом единственный момент в основное время создал Колос – это Лысенко обыгрался с Данфа и пробил со средней дистанции мимо дальнего угла. Шахтер же мог спасти свою победу на второй компенсированной минуте, когда Фернандо упал в штрафной ковалёвцев. Игорь Пасхал лично пересмотрел повтор и отказался указывать на точку.

Колос впервые за шесть матчей в истории противостояний не проиграл "горнякам". Теперь Шахтер отстает от Динамо на три зачетных балла, а ковалёвцы, набрав 19 очков, держатся седьмыми.

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