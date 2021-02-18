Донецький Шахтар зустрічається з ізраїльським Маккабі Тель-Авів у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як онлайн-трансляція Маккабі Тель-Авів – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Шахтар онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція проходить на каналі "Футбол 2" (початок – о 21:55).

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар опинився в Лізі Європи, посівши третє місце у групі ЛЧ з мадридським Реалом, міланським Інтером та Борусією Менхенгладбах. Маккабі фінішував другим у квартеті ЛЄ з Вільяреалом, Карабахом та Сівасспором, набравши 11 очок. Перед матчем в Ізраїлі "гірники" не зуміли обіграти Колос в УПЛ.

Склади команд:

Маккабі Тель-Авів: Тененбаум – Жеральдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт – Клазер, Рікан, Дор Перец – Дан Бітон, Пешіч, Бен-Хаїм II

Запасні: Даніель Перец, Балтакса, Озез, Блекмен, Шехтер, Єйні, Голаса, Давідзаде, Альмог, Канділь, Півен, Герреро

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Степаненко – Соломон, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Запасні: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антоніо, Тете, Корнієнко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Судаков, Бондар, Фернандо