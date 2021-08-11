"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за возможность проявить себя в футболке Фехервара. Я счастлив, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе!

Макаренко стал одноклубником Петряка в Фехерваре

Пока я очень много знаю о чемпионате Венгрии от украинских игроков – Ивана Петряка, Игоря Харатина и Александра Зубкова. Это хороший и интересный, но непростой чемпионат. Но я по-настоящему познакомлюсь с венгерским футболом и Венгрией, только играя в футбол и живя здесь", – цитирует Макаренко официальный сайт Фехервара.

Напомним, прошлый сезон украинец провел в Кортрейке на правах аренды, после чего вернулся в Андерлехт, где на Макаренко не рассчитывали. Стоит заметить, что за Фехервар уже выступает один украинец – Иван Петряк.

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