"Передусім, я хотів би подякувати вам за можливість проявити себе у футболці Фехервара. Я щасливий, що на мене розраховують в такому амбітному клубі!

Макаренко став одноклубником Петряка у Фехерварі

Поки що я дуже багато знаю про чемпіонат Угорщини від українських гравців – Івана Петряка, Ігоря Харатіна і Олександра Зубкова. Це хороший і цікавий, але непростий чемпіонат. Але я по-справжньому познайомлюсь з угорським футболом і Угорщиною, лише граючи в футбол і живучи тут", – цитує Макаренка офіційний сайт Фехервара.

Нагадаємо, минулий сезон українець провів у Кортрейку на правах оренди, після чого повернувся у Андерлехт, де на Макаренка не розраховували. Варто зауважити, що за Фехервар уже виступає один українець – Іван Петряк.

Бенфіка перемогла Спартак з голом імені Яремчука – українець шикарно дебютує за "орлів", але до ЛЧ лісабонцям ще далеко