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Макаренко был близок к переходу в Панатинаикос

13:09 79 Читати українською
Макаренко был близок к переходу в Панатинаикос
Евгений Макаренко / Твиттер Андерлехта

Известный футбольный агент Александр Панков рассказал, где мог оказаться Евгений Макаренко.

"С Евгением Макаренко, когда он был без клуба, летали в Афины на переговоры с Панатинаикосом. Уже даже номер выбрали, но не получилось, помешали экономические проблемы", – передает слова Панкова FootballHub.

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Напомним, Евгений Макаренко является воспитанником киевского Динамо. В декабре 2016 года полузащитник покинул "бело-синих" как свободный агент, а в августе 2017-го подписал контракт с бельгийским Кортрейком.

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Сейчас Макаренко выступает за Андерлехт, в составе которого в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Теги
Александр Панков Мир Евгений Макаренко Евгений Макаренко Панатинаикос Панатинаикос
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