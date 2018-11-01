Макаренко был близок к переходу в Панатинаикос

Известный футбольный агент Александр Панков рассказал, где мог оказаться Евгений Макаренко.

"С Евгением Макаренко, когда он был без клуба, летали в Афины на переговоры с Панатинаикосом. Уже даже номер выбрали, но не получилось, помешали экономические проблемы", – передает слова Панкова FootballHub.

Яремчук голом помог Генту уничтожить Остенде, Андерлехт Макаренко победил Серкль Брюгге

Напомним, Евгений Макаренко является воспитанником киевского Динамо. В декабре 2016 года полузащитник покинул "бело-синих" как свободный агент, а в августе 2017-го подписал контракт с бельгийским Кортрейком.

Макаренко: Не исключаю, что могу вернуться в Украину

Сейчас Макаренко выступает за Андерлехт, в составе которого в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.