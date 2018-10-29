Яремчук голом помог Генту уничтожить Остенде, Андерлехт Макаренко победил Серкль Брюгге

Состоялись очередные матчи 11-тура чемпионата Бельгии с участием команд украинских легионеров.

Остенде принимал Гент. Гости открыли счет в начале встречи, а под занавес первого тайма украинский форвард Роман Яремчук удвоил преимущество Гента.

Яремчук забил гол за Гент – прервана безголевая серия

Во второй половине встречи игроки Гента решили добить соперника, забив еще два мяча. Таким образом, команда Яремчука поднялась на 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

Андерлехт рассчитывал сокрушить Серкль Брюгге. Хозяева уже в первом тайме отгрузили 2 мяча в ворота соперников и после перерыва повторили свой подвиг. Гости нашли в себе силы собраться и смогли отквитать 2 мяча.

Украинский защитник Андерлехта Евгений Макаренко провел весь матч на скамейке запасных.

Чемпионат Бельгии, 11-й тур

Остенде – Гент – 0:4

Голы: Лимбомбе, 17, 87, Яремчук, 43, Чакветадзе, 59

Андерлехт – Серкль Брюгге – 4:2

Голы: Димати, 8 (пен.), 32, 52, Гернекс, 55 – Кардона, 56, 60