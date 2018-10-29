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Макаренко: Не исключаю, что могу вернуться в Украину

20 октября 11:53 108 Читати українською
Макаренко: Не исключаю, что могу вернуться в Украину
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Хавбек Андерлехта Евгений Макаренко прокомментировал возможность возвращения в Украину и рассказал о планах на следующий год.

"Возвращение в Украину? Сейчас я игрок Андерлехта. Это моя жизнь, и я полностью отдаюсь этой команде. Что будет в будущем, загадывать не спешу. Меня все устраивает. Живу сегодняшним днем, но не исключаю, что потом могу вернуться в Украину .

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Планы на ближайший год? Выступить как можно успешнее со своим клубом, также успешно выступить в Лиге наций. Хочется затем удачно сыграть в дивизионе А.

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Перед собой ставлю цели больше играть в основном составе. Хочется, чтобы и в семье все было хорошо, и чтобы в Украине наступил мир", – цитирует Макаренко официальный сайт ФФУ.

Теги
Бельгия Андерлехт Андерлехт Евгений Макаренко Евгений Макаренко
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