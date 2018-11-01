Макаренко був близький до переходу у Панатінаїкос

Відомий футбольний агент Олександр Панков розповів, де міг опинитись Євген Макаренко.

"З Євгеном Макаренком, коли він був без клубу, літали у Афіни на перемовини з Панатінаїкосом. Вже навіть номер обрали, але не вийшло, завадили економічні проблеми", – передає слова Панкова FootballHub.

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Нагадаємо, Євген Макаренко є вихованцем київського Динамо. У грудні 2016-го року півзахисник покинув "біло-синіх" як вільний агент, а у серпні 2017-го підписав контракт з бельгійським Кортрейком.

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Наразі Макаренко виступає за Андерлехт, у складі якого цього сезону провів 13 матчів в усіх турнірах та відзначився однією гольовою передачею.