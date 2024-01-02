Контракт Буркардта истекал грядущим летом, но 23-летний форвард принял решение продлить соглашение со своим клубом – чтобы Майнц в случае его продажи сумел заработать хорошие деньги. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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С момента перехода в Майнц Буркардт провёл за команду 98 матчей, в которых забил 18 голов и оформил 15 голевых передач. В конце 2022 году у Йонатана случилась чёрная полоса: он перенёс операцию на колене, которая не дала результатов. В конце концов, игроку снова пришлось лечь под нож.

В этом сезоне Буркардт сыграл за "карнавальщиков" в 5 матчах. Его средняя оценка от Kicker составляет 3,5 балла. "Очень важно, чтобы мы могли сохранить такого игрока в Майнце. Это невероятно важный знак со стороны Йонатан. Мы долгое время общались с ним во время всего перерыва из-за травмы, он обещал продлить контракт, как только восстановится. Это большой знак для клуба", – отметил спортивный директор Мартин Шмидт.

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