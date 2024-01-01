Нидерландский хавбек попытается реанимировать карьеру в Бундеслиге. Айнтрахт арендовал Донни ван де Беека у Манчестер Юнайтед до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

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В рядах "орлов" воспитанник Аякса будет играть под номером 25. Летом немецкий клуб будет иметь опцию выкупа футболиста. Нидерландец стал первым игроком Ман Юнайтед, который покинул Олд Траффорд в зимнее окно-2024.

Ван де Беек перешел в Манчестер Юнайтед из Аякса летом 2020 года за 39 миллионов евро. В Англии у него не пошло – 62 матча, 2 гола, 2 ассиста (в текущем сезоне – всего два выхода на замену). Аренда в Эвертон тоже не помогла выйти на прежний уровень. Теперь 26-летний центрхав попробует свои силы в чемпионате Германии.

Айнтрахт Франкфурт после 16-ти туров Бундеслиги набрал 24 очка и занимает 6 место турнирной таблицы. Отставание от зоны ЛЧ составляет 9 баллов.

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